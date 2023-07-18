نجم ليفربول على بعد خطوة واحدة من الانتقال للدوري السعودي

كشف فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، آخر تطورات مفاوضات نادي الاتفاق السعودي مع ليفربول الإنجليزي، لضم جوردان هندرسون، قائد الفريق، خلال الصيف الحالي.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”:" لا يزال الاتفاق وليفربول يناقشان رسوم صفقة جوردان هندرسون، المفاوضات جارية".

وأضاف:" لا توجد فرصة لانضمام هندرسون إلى الاتفاق مجانا، كما طلب النادي السعودي في البداية، لكن المحادثات جارية الآن من أجل إيجاد حل وسط بين جميع الأطراف".

وكان رومانو أكد في وقت سابق أن الاتفاق السعودي أنهى اتفاقه مع هندرسون على الشروط الشخصية.

ووفقا لتقارير صحفية، فإن الاتفاق عرض على هندرسون 4 أضعاف راتبه مع نادي ليفربول الإنجليزي.

ويرتبط جوردان هندرسون بعقد مع نادي ليفربول حتى 2025، وتبلغ القيمة التسويقية للدولي الإنجليزي 10 ملايين يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالميز