الكونجرس يطالب بسجلات الرحلات الجوية للمبعوث الخاص للمناخ جون كيري

طالب الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، وزارة الخارجية بالإفراج عن سجلات الرحلات للمبعوث الأمريكي الخاص للمناخ، جون كيري، للتدقيق في تكاليف رحلته العسكرية ومهام كربون الطائرات الخاصة.

وكتب السيناتور الجمهوري، مايك والتز، في رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، حصلت عليها “فوكس نيوز”: “نطلب منك تسليم جميع سجلات الرحلات الجوية بما في ذلك الرحلات التجارية والسفر الخاص التي تم دفعها بأموال فيدرالية منذ بداية فترة المبعوث الخاص كيري بحلول 1 أغسطس 2023”.

وأضاف: “كما نطلب منكم تسليم سجلات اجتماعات المبعوث الخاص كيري مع المسؤولين الأجانب منذ توليه منصبه كمبعوث خاص”.

في الأسبوع الماضي، قال كيري في جلسة استماع بالكونجرس إنه قام بخمس رحلات جوية عسكرية خلال إدارة بايدن.

ونفى الاتهامات بأنه استخدم طائرة خاصة للقيام بأعمال رسمية، قائلا إنه لا يمتلك بنفسه طائرة خاصة.

وأشار والتز إلى أن الرحلات الجوية العسكرية كانت أغلى بكثير من الرحلات التجارية وتساءل في الرسالة عن “الظروف الاستثنائية” وراء قيام كيري برحلات الطيران الخمس.

كما تساءل عن الظروف الكامنة وراء تصريح كيري حول استخدام طائرة خاصة “ربما مرة واحدة” كمبعوث وما يرتبط بذلك من انبعاثات الكربون.