الكونجرس له كلمته.. أمريكا تكشف تفاصيل جديدة عن بيع مقاتلات إف-16 لتركيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن، تؤكد دعمها لعملية بيع طائرات "إف-16" لتركيا، لكنها أكدت أن الكونجرس يبقى له كلمته حول القضية.

وحسب وكالة “الأناضول” التركية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في إفادة صحفية إن الوزارة "تدعم بيع تركيا طائرات إف-16، وسنسير قدما بعملية البيع، لكن يبقى للكونجرس كلمته في هذا الشأن".

وأضاف أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن "أجرى محادثات مع أعضاء في الكونجرس، بمن فيهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور بوب مينينديز، حول بيع طائرات "إف-16" لتركيا خلال الأسابيع الأخيرة".

وجاءت تصريحات ميلر بعد ساعات من تصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ستعمل مع الكونجرس على بيع طائرات "إف-16" لتركيا.

وذكر في مؤتمر صحفي على هامش قمة حلف "الناتو" المنعقدة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس: "هذا من مصلحتنا، ومن مصلحة الناتو أن تحصل تركيا على هذه الطائرات".

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن تركيا تبدأ عملية جديدة في العلاقات مع الولايات المتحدة.

والتقى أردوغان، نظيره الأمريكي، جو بايدن، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” الجارية في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا.