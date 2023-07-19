أرخص من بره.. طريقة عمل اللاتيه المثلج

اللاتيه المثلج هو أحد أكثر مشروبات القهوة شهرة في جميع أنحاء العالم و اشتهر فى إيطاليا، و يتميز بمذاقه اللذيذ والمنعش ، ويفضله الكثيرون خاصة في هذا الجو الحار.

نقدم لكم افضل طريقة لعمل لاتيه مثلج منعش لمواجهة حرارة الجو.

المكونات

- نصف كوب النسكافيه

- نصف كوب ماء ساخن

- 4 أكواب حليب (بنكهة الشوكولاتة)

- 2 كوبان (مثلجان) ماء بارد

- كوب ونصف حليب مركز محلى

- مكعبات الثلج حسب الرغبة

طريقة التحضير :

- ذوبي النسكافيه في الماء الساخن ثم اتركي المزيج جانبًا.

- في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي كلًا من الحليب، الماء والحليب المكثف المحلى.

- ضيفي مشروب القهوة ثم اخلطي المكونات حتى تتجانس.

- وزعي مشروب اللاتيه في كاسات التقديم بالتساوي.

- أضيفي مكعبات الثلج إلى الكاسات ثم قدميه.