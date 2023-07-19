أرخص من بره.. طريقة عمل اللاتيه المثلج

اللاتيه المثلج هو أحد أكثر مشروبات القهوة شهرة في جميع أنحاء العالم و اشتهر فى إيطاليا، و يتميز بمذاقه اللذيذ والمنعش ، ويفضله الكثيرون خاصة في هذا الجو الحار.
نقدم لكم افضل طريقة لعمل لاتيه مثلج منعش لمواجهة حرارة الجو.
المكونات
- نصف كوب النسكافيه
- نصف كوب ماء ساخن
- 4 أكواب حليب (بنكهة الشوكولاتة)
- 2 كوبان (مثلجان) ماء بارد
- كوب ونصف حليب مركز محلى
- مكعبات الثلج حسب الرغبة
طريقة التحضير :
- ذوبي النسكافيه في الماء الساخن ثم اتركي المزيج جانبًا.
- في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي كلًا من الحليب، الماء والحليب المكثف المحلى.
- ضيفي مشروب القهوة ثم اخلطي المكونات حتى تتجانس.
- وزعي مشروب اللاتيه في كاسات التقديم بالتساوي.
- أضيفي مكعبات الثلج إلى الكاسات ثم قدميه.