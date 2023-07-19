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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أرخص من بره.. طريقة عمل اللاتيه المثلج

لاتيه مثلج
لاتيه مثلج

اللاتيه المثلج  هو أحد أكثر مشروبات القهوة شهرة في جميع أنحاء العالم و اشتهر فى إيطاليا، و يتميز بمذاقه اللذيذ والمنعش ، ويفضله الكثيرون خاصة في هذا الجو الحار.

نقدم لكم افضل طريقة لعمل لاتيه مثلج منعش لمواجهة حرارة الجو.

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المكونات

-   نصف كوب النسكافيه
- نصف كوب ماء ساخن  
- 4 أكواب حليب (بنكهة الشوكولاتة) 
- 2 كوبان (مثلجان) ماء بارد 
- كوب ونصف حليب مركز محلى 
- مكعبات الثلج حسب الرغبة

طريقة التحضير :

- ذوبي النسكافيه في الماء الساخن ثم اتركي المزيج جانبًا.

- في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي كلًا من الحليب، الماء والحليب المكثف المحلى.

- ضيفي مشروب القهوة ثم اخلطي المكونات حتى تتجانس.

- وزعي مشروب اللاتيه في كاسات التقديم بالتساوي.

- أضيفي مكعبات الثلج إلى الكاسات ثم قدميه.

اللاتيه اللاتيه المثلج طريقة لعمل لاتيه مثلج النسكافية مكونات اللاتيه

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