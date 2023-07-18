البرلمان الأوروبي يغلق باب العضوية في وجه تركيا ويطالب بإنهاء مفاوضات الانضمام

قال البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن استئناف مسار المفاوضات مع تركيا بشأن عضويتها بالاتحاد الأوروبي.

وقد تقدمت تركيا بطلب للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية، سلف الاتحاد الأوروبي، في عام 1987، واعتُرف بها رسميًا مرشحة للعضوية الكاملة في قمة هلسنكي للمجلس الأوروبي في عام 1999.

وبدأت مفاوضات الانضمام في عام 2005، وتتعلق بتبني وتطبيق مجموعة قوانين الاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم التشريعات، والتي تشكل القواعد التي يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الالتزام بها. تتكون التشريعات من حوالي 130,000 صفحة من الوثائق القانونية، مجمّعة في خمسة وثلاثين فصلًا.

ولكن هذه المفاوضات تسير ببطء شديد، إذ فُتح ستة عشر فصلاً فقط من بين الفصول الخمسة والثلاثين، وأُغلق واحد منها بحلول مايو عام 2016.

وتوقفت مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2016. حيث انتقد الاتحاد الأوروبي تركيا بانتهاكها حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.