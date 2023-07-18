عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بتهمة حيازة ماريجوانا.. القبض على جيجي حديد

جيجي حديد
جيجي حديد

كشفت تقارير أجنبية عن مرور الموديل العالمية الشهيرة جيجي حديد بأزمة خلال إجازتها بجزر كايمان، مع صديقتها نيكول مكارثي.

 

تم القبض على جيجي حديد وصديقتها، بعدما وجد ضباط الجمارك الماريجوانا في أمتعتهما، فور فحصها بالمطار يوم 10 يوليو الجاري، إلى جانب الأدوات المستخدمة لاستهلاك المادة المخدرة. 

 

جيجي حديد التي تبلغ من العمر 28 عاما، تم إيقافها أمنيا وصديقتها، واحتجزتا في مركز أمني وأفرج عنهما بكفالة في نهاية الأمر بحسب موقع pagesix.

 

ومثلت جيجي حديد وصديقتها مكارثي أمام المحكمة يوم 12 يوليو الجاري، وأقرتا بالذنب، وتم تغيرمهما بمبلغ ألف دولار، دون إدانتهما بشكل رسمي.

 

لم تسجل الواقعة كجريمة أو جنحة في سجل جيجي حديد التي استمتعت بباقي عطلتها مع صديقتها في نهاية الأمر على الجزيرة. 

 

انفصلت جيجي حديد عن حبيبها السابق زين مالك منذ عدة أشهر بعد إنجاب ابنتها الوحيدة، واتفقا سويا على الحضانة المشتركة بعد صراع كبير داخل العائلة. 

 

وأكدت المصادر على أن ليوناردو دي كابريو معجب بعارضة الأزياء جيجي حديد بالتأكيد، وأنهما تسعكا سويا عدة مرات خلال الأسابيع الماضية مع الأصدقاء والعائلة. 

جيجي حديد ليوناردو دي كابريو ماريجوانا دي كابريو أزمة جيجي حديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من محمد عبد المنعم بعد عقوبة الأهلي.. شاهد

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

12 يوما من الجحيم| موجة حرارة غير مسبوقة.. ونصيحة لسكان هذه المحافظات

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

قرار قضائي جديد في دعوتين لـ الخطيب ضد مرتضى منصور.. تفاصيل

أخيرا “شوية طراوة”| الأرصاد تزف البشائر للمصريين وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

‏ارتفاع ضحايا عقار حدائق القبة المنهار لـ13 شخصا.. والنيابة تسلم الجثامين لذويها

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

فوز الفيلم القصير من عمل الشيطان بجائزة في مهرجان اليريفان السينمائي الدولي

أجمل امرأة في العالم.. مهرجان فينيسيا يكرم جينا لولوبريجيدا قبل حفل افتتاحه

صفاء أبو السعود: الذكاء الاصطناعي مهم جدا ولو اتعملي بيه أغنية هرفضها

235 مليون دولار إيرادات Mission Impossible 7 الجديد في افتتاحية عرضه

Haunted Mansion أول فيلم يغيب أبطاله عن عرضه الخاص بسبب إضراب هوليوود

يحضر لألبوم قريبا.. ويجز يكشف حقيقة مشاركته في مسلسل جديد

من مذكرات مراهقة إلى كيرة والجن..كيف استحق أحمد عز تكريمه في مهرجان القاهرة؟

محمد العزب يعتذر عن عدم كتابة مسلسل محمد إمام في رمضان 2024

ترشيحاتنا

عاجل ورسميا.. ميتيلاند يعلن بيع إمام عاشور إلى الأهلي

مسئول إسرائيلي يكشف عن موعد لقاء بايدن ونتنياهو في البيت الأبيض

انهيار عقار مكون من 3 أدوار في حي الخليفة

اعتقال وشيك.. ترامب مستهدف بالتحقيق الجنائي في أحداث الكابيتول

روسيا ترسل سفنها الحربية إلى بحر اليابان للمشاركة في مناورات مع الصين

منتدى مصر للتعدين.. رحلة إطلاق الاستغلال اﻷمثل للثروات في مصر| إيه الحكاية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتاخد الكريب بتاعك من البلكونة.. حكاية هبة الشقيانة..بدأت مشروعها من فوق السطح

تصيب 400 مليون شخص سنويا.. معلومات صادمة عن الحشرة المنتشرة في قنا

بأكثر من نصف مليون جنيه.. سعر صادم لفستان نانسي عجرم في قبرص

بعد انتشارها في قنا.. رسالة مهمة من جمال شعبان بسبب حمى الضنك

فيديو

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

نتيجة الثانوية العامة .. وزارة التعليم تعلن عن خبر سار لكل الطلاب

نزل 700 جنيه|هزة في أسعار الذهب.. والدولار يتراجع بقوة لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ