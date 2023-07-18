بتهمة حيازة ماريجوانا.. القبض على جيجي حديد

كشفت تقارير أجنبية عن مرور الموديل العالمية الشهيرة جيجي حديد بأزمة خلال إجازتها بجزر كايمان، مع صديقتها نيكول مكارثي.

تم القبض على جيجي حديد وصديقتها، بعدما وجد ضباط الجمارك الماريجوانا في أمتعتهما، فور فحصها بالمطار يوم 10 يوليو الجاري، إلى جانب الأدوات المستخدمة لاستهلاك المادة المخدرة.

جيجي حديد التي تبلغ من العمر 28 عاما، تم إيقافها أمنيا وصديقتها، واحتجزتا في مركز أمني وأفرج عنهما بكفالة في نهاية الأمر بحسب موقع pagesix.

ومثلت جيجي حديد وصديقتها مكارثي أمام المحكمة يوم 12 يوليو الجاري، وأقرتا بالذنب، وتم تغيرمهما بمبلغ ألف دولار، دون إدانتهما بشكل رسمي.

لم تسجل الواقعة كجريمة أو جنحة في سجل جيجي حديد التي استمتعت بباقي عطلتها مع صديقتها في نهاية الأمر على الجزيرة.

انفصلت جيجي حديد عن حبيبها السابق زين مالك منذ عدة أشهر بعد إنجاب ابنتها الوحيدة، واتفقا سويا على الحضانة المشتركة بعد صراع كبير داخل العائلة.

وأكدت المصادر على أن ليوناردو دي كابريو معجب بعارضة الأزياء جيجي حديد بالتأكيد، وأنهما تسعكا سويا عدة مرات خلال الأسابيع الماضية مع الأصدقاء والعائلة.