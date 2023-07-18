جواو فيليكس: أريد اللعب في برشلونة

أكد البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، أنه يرغب بالانتقال إلى برشلونة.

ويعاني فيليكس مع أتلتيكو مدريد، حيث أن العلاقة بينه وبين مدربه دييجو سيميوني منعدمة، ويرغب النادي الإسباني في التخلص منه.

وقال فيليكس في حوار مع الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو:"أريد أن ألعب لبرشلونة، برشلونة كان دائمًا خياري الأول وأحب الانضمام إلى برشلونة".

وتابع:"لقد كان حلمي دائمًا منذ أن كنت طفلاً، إذا حدث ذلك ، فسيكون حلمًا يتحقق بالنسبة لي".

فيليكس لعب معارًا إلى تشيلسي في النصف الثاني من الموسم المنقضي.

وانضم فيليكس إلى أتلتيكو مدريد صيف عام 2019، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، مقابل 127 مليون يورو، في صفقة قياسية، ويرتبط معهم بعقد حتى صيف عام 2025.