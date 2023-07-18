عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر غاضب.. الأهلي في مأزق عقب عروض رحيل بيرسي تاو عن الفريق

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة عن خطة الأهلي بشأن بيرسي تاو نجم الفريق.

 

وأكد شبانة قي تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن بيرسي تاو تلقي عرض رسمي من الوحده الاماراتي بالاضافه لعرض اوروبي مشددا أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق رفض و بشده فكره رحيل اللاعب.

 

وأضاف شبانه أن كولر أصر على بقاء اللاعب بالإضافة ل اليو ديانج مشددا أن كولر رفض مجرد الحديث عن الأمر.

 

وأضاف أن الأهلي قرر تجديد عقد بيرسي تاو في الوقت الحالي لمدة موسمين للحفاظ عليه في ظل تلقيه عروضا للرحيل.

 

وتابع أن كولر أصيب بحالة من الغضب الشديد بشأن إمكانية رحيل بيرسي تاو.

الأهلى الإعلامي محمد شبانة الوحدة الإمارات الوحدة الاماراتي رحيل بيرسي تاو عرض رسمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من محمد عبد المنعم بعد عقوبة الأهلي.. شاهد

رقم مفاجأة.. قيمة انتقال إمام عاشور للأهلي..فيديو

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن انضمام رضا سليم للأهلي

أخيرا “شوية طراوة”| الأرصاد تزف البشائر للمصريين وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

بعد إعلان انضمامه للأهلي.. إمام عاشور ينشر فيديو له رفقة نجم الزمالك

إعلان حرب.. بيان عاجل من رئيس جنوب أفريقيا بشأن اعتقال بوتين

‏ارتفاع ضحايا عقار حدائق القبة المنهار لـ13 شخصا.. والنيابة تسلم الجثامين لذويها

تعليق مثير من أمير توفيق بعد تعاقد الأهلي مع امام عاشور

موضوعات متعلقة

صناع الحياة: التحالف الوطني للعمل الأهلي أثبت إمكانية إسناد قضايا كبرى للمتطوعين

ترشيحاتنا

بالمستندات.. ميدو ينشر عقد بيع إمام عاشور من الزمالك إلى ميتلاند وحقيقة نسبة البيع للشركة الراعية

الناموس.. مستشار الرئيس للصحة: حمى الضنك لا تنتقل من إنسان لآخر

الكشف عن خطة ترامب وأنصاره لإجراء تغيير جذري في سلطات الرئاسة الأمريكية

%80 من المساحات المستهدفة| الزراعة: محصول القطن مبشر بالخير هذا الموسم

قصة مأساوية.. عائلة تتجمد حتى الموت على الحدود بين كندا وأمريكا|ماذا حدث؟

تعرف على عرض الزمالك لـ إمام عاشور قبل رحيله للدوري الدنماركي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فك لغز العثور على جثة رضيعة لفظتها أمواج البحر في إسبانيا

يصل سعرها إلى 80 ألف دولار.. سترة الأميرة ديانا في مزاد علني

صدمة للجمهور|الموسيقيين أوقفت تصريح حفل ترافيس سكوت ومن الممكن إقامته في تلك الحال..ايه الحكاية

رجل أعمال يحول أحد المعالم الشهيرة ببريطانيا إلى مسجد.. اعرف القصة

فيديو

قرصة ودن.. منتج يعترف بعمل سحر لـ فيفي عبده.. وهذا رد الأزهر|فيديوجراف

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ