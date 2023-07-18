كولر غاضب.. الأهلي في مأزق عقب عروض رحيل بيرسي تاو عن الفريق

كشف الإعلامي محمد شبانة عن خطة الأهلي بشأن بيرسي تاو نجم الفريق.

وأكد شبانة قي تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن بيرسي تاو تلقي عرض رسمي من الوحده الاماراتي بالاضافه لعرض اوروبي مشددا أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق رفض و بشده فكره رحيل اللاعب.

وأضاف شبانه أن كولر أصر على بقاء اللاعب بالإضافة ل اليو ديانج مشددا أن كولر رفض مجرد الحديث عن الأمر.

وأضاف أن الأهلي قرر تجديد عقد بيرسي تاو في الوقت الحالي لمدة موسمين للحفاظ عليه في ظل تلقيه عروضا للرحيل.

وتابع أن كولر أصيب بحالة من الغضب الشديد بشأن إمكانية رحيل بيرسي تاو.