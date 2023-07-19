إصابة 6 أشخاص بينهم 5 من أسرة واحدة في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بينهم 5 من أسرة واحدة بجروح متفاوتة وكدمات إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق مصر اسكندرية الزراعي أمام قرية صفط الحرية بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ايتاي العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

تصادم سيارتين ملاكي في البحيرة

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة ايتاي البارود يفيد استقبال المستشفى 6 أشخاص بجروح جراء وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من«قطاطيف رشوان عبدالحق، 47 سنة، هاني ابراهيم محمد، 45 سنة، محمد عبدالحق رشوان، 15 سنة، عبدالحق رشوان عبدالحق، 50 سنة، عمر عبدالحق رشوان، عامين، إيمان عبدالحق رشوان، 19 سنة، جميعهم مقيمون شبراخيت بمحافظة البحيرة، ومصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة.

وتم نقل المصابين جميعاً إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات .