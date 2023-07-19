عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 6 أشخاص بينهم 5 من أسرة واحدة في حادث تصادم بالبحيرة

تصادم سيارتين ملاكي
تصادم سيارتين ملاكي في البحيرة

أصيب 6 أشخاص بينهم 5 من أسرة واحدة بجروح متفاوتة وكدمات إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق مصر اسكندرية الزراعي أمام قرية صفط الحرية بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ايتاي العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

txt

تموين البحيرة: ضبط 9 أطنان مخلل مجهول المصدر

txt

دورة تدريبية لدعم الصحة النفسية للشباب المراهقين بالبحيرة

 

تصادم سيارتين ملاكي في البحيرة 

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة ايتاي البارود يفيد استقبال المستشفى 6 أشخاص بجروح جراء وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء مصابي الحادث 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من«قطاطيف رشوان عبدالحق، 47 سنة، هاني ابراهيم محمد، 45 سنة، محمد عبدالحق رشوان، 15 سنة، عبدالحق رشوان عبدالحق، 50 سنة، عمر عبدالحق رشوان، عامين، إيمان عبدالحق رشوان، 19 سنة، جميعهم مقيمون شبراخيت بمحافظة البحيرة، ومصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة.

 

وتم نقل المصابين جميعاً إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات .

البحيرة حادث تصادم سيارتين مديرية امن البحيرة وقوع حادث تصادم تصادم سيارتين ملاكي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إصابة 6 6 أشخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من محمد عبد المنعم بعد عقوبة الأهلي.. شاهد

درجة الحرارة 54.. القبة الحرارية تضرب مصر وهذا موعد انكسار الموجة

أول رد فعل من إمام عاشور بعد إعلان انتقاله إلى النادي الأهلي

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن انضمام رضا سليم للأهلي

أخيرا “شوية طراوة”| الأرصاد تزف البشائر للمصريين وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

رقم مفاجأة.. قيمة انتقال إمام عاشور للأهلي..فيديو

فرحان بالصفقة.. أول تعليق من والد إمام عاشور بعد انتقاله إلى الأهلي

بالمستندات.. ميدو ينشر عقد بيع إمام عاشور من الزمالك إلى ميتلاند وحقيقة نسبة البيع للشركة الراعية

ترشيحاتنا

إصابة عسكريين سوريين.. تفاصيل العدوان الإسرائيلي على دمشق

تعبيرًا عن غضبه| تصرّف مفاجئ من شيكابالا تجاه إمام عاشور

من 3 لـ6 شهور|هاني الناظر يكشف عن زيت يساعد على كثافة الشعر وإنباته

خلال لقاء هرتسوج.. بايدن يجدد التزام واشنطن بحل الدولتين

موعد عودة إمام عاشور للملاعب مع الأهلي

سُنة الحياة| تعليق مؤثر من أيمن أشرف بعد الرحيل عن الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فك لغز العثور على جثة رضيعة لفظتها أمواج البحر في إسبانيا

يصل سعرها إلى 80 ألف دولار.. سترة الأميرة ديانا في مزاد علني

صدمة للجمهور|الموسيقيين أوقفت تصريح حفل ترافيس سكوت ومن الممكن إقامته في تلك الحال..ايه الحكاية

رجل أعمال يحول أحد المعالم الشهيرة ببريطانيا إلى مسجد.. اعرف القصة

فيديو

قرصة ودن.. منتج يعترف بعمل سحر لـ فيفي عبده.. وهذا رد الأزهر|فيديوجراف

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ