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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة: ضبط 9 أطنان مخلل مجهول المصدر

تموين البحيرة
تموين البحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر  بالتنسيق مع الطب البيطرى وتحت إشراف  محمد عبد العال وكيل المديرية مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق أسفرت عن بمركز شبراخيت تم ضبط 9 طن مخلل بدون بيانات أو علامات داخل مصنعين بدون ترخيص ومحلين بقالة لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمى كما تم تحرير 10 محاضر لعدم الاعلان عن الاسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

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إزالة 995 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 6 مراكز بالبحيرة

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البحيرة ..تحصين 73 ألفا و478 رأس ماشية ضمن فعاليات الحملة القومية للتحصين

بمركز حوش عيسى تم ضبط 3 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات وآخر لإنتاجه خبز ناقص الوزن.

وبمركز ومدينة أبو المطامير تم ضبط 10مخابز قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وفى مركز كوم حمادة تم ضبط 18كجم ملبن و 5 كجم جوز هند و4 كجم  عجوة داخل مخبز سياحى جميعهم منتهى الصلاحية كما تم تحرير 5 مخاضر عرض للبيع لحوم مكشوفه و 6 محاضر لعدم الإعلان عن الاسعار.

وفى مركز وادى النطرون تم تحرير 4 محاضر لبدالين تموين قاموا بغلق محلاتهم وتوقفوا عن صرف السلع التموينية للمواطنين فى أوقات العمل الرسمية كما تم ضبط 20 علبة ألعاب نارية مجهولة المصدر .

اما فى مركز أبو حمص تم ضبط 10مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و مخبز تصرف فى 8 شكائر دقيق بلدى و 4 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و مخبزين غير معلنين عن مواعيد التشغيل .

وبمركز دمنهور تم ضبط 3 طن سناكس داخل أحد مصانع الاعلاف يتم خلطها بالعلف كما تم تحرير 3 محاضر عدم الإعلان عن الاسعار و  5 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

البحيرة التموين والتجارة الداخلية الحملات التموينية الرقابة التموينية تكثيف الحملات التموينية خبز غير مطابق للمواصفات صرف السلع التموينية صرف السلع التمويني مديرية التموين مديرية التموين والتجارة الداخلية منتهي الصلاحية

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