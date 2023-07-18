إزالة 995 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 6 مراكز بالبحيرة

وجهت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بالتنسيق مع شرطة المرافق وأسفرت الحملات عن رفع 995 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 295 حالة بدمنهور، 225 حالة بإيتاي البارود، 100 حالة بالدلنجات، 215 حالة بكفر الدوار، 65 برشيد، 95 حالة بابوحمص.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين والحفاظ على الانضباط بالشارع.