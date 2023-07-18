سكرتير عام البحيرة يعقد اجتماعا بشأن قاعدة بيانات البنية الأساسية للمحافظة

عقد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة اجتماعا مع ممثلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني بشأن عرض قاعدة بيانات البنية الأساسية لمحافظة البحيرة وتدقيقها جغرافيا ببرنامج (Gis)، وذلك تمهيدا لاستخدامها في إعداد المخططات الاستراتيجية بكافة مستوياتها، حيث استعرضت الهيئة العامة للتخطيط العمرانى قاعدة البيانات المنوطة بالمحافظة بالنسبة للنقل النهرى وشبكة خطوط السكك الحديدية ومحطاتها وشبكة الطرق الإقليمية التى تربط المحافظة بباقى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشروعات النقل والطرق ومياه الشرب وأعمال الصرف الصحى بالبحيرة.

وخلال الاجتماع أكد اللواء السكرتير العام على أهمية إنشاء قاعدة بيانات موحدة و تحديثها بصفة مستمرة بمشاركة كافة الجهات المعنية بالمحافظة لتحقيق أقصى استفادة منها في كافة المشروعات التي سيجرى تنفيذها بكافة قرى ومراكز المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الموارد الذاتية وحماية الاستثمارات وتأمين المرافق وحماية للبيئة.



وأشارت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط العمراني بأنه سوف يتم التنسيق مع الجهات المعنية (الطرق والنقل - مياه وصرف صحى - هيئة الطرق والكباري - المجتمعات العمرانية الجديدة - البنية) لتحديث قاعدة البيانات كلا فيما يخصه حتى يتسنى الدراسة وإرساله للهيئة لإعداد المخطط الاستراتيجى للمحافظة.

ذلك ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وفي إطار التعاون المشترك بين محافظة البحيرة و الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لإنشاء قواعد بيانات البنية الأساسية بالمحافظة واستغلالها في التعرف على المؤشرات التنموية، ومساعدة متخذي القرار في تحديد الاحتياجات للمشروعات ذات الأولوية أثناء أعداد الخطط المستقبلية.