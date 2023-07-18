إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق« دمنهور_ ادكو» بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى إدكو العام لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة إدكو يفيد استقبال مستشفى إدكو العام 5 أشخاص مصابين بجروح جراء تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي بنطاق دائرة شرطة المركز وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من " محمد كمال فرح، 15 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الإرتجاج واشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات متفرقة بالذراعين، الشحات عبدة زهران، 19 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج مع ووجود جرح قطعى بفروة الرأس، محمد جمعه فتوح، 37 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، محاسن محمد سعد، 55 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، أحمد زغلول إبراهيم، 16 سنة، مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس، جميعهم مصابون مقيمون بقرية أبو هواش في مركز ادكو.

تم نقل المصابون إلى مستشفى إدكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث