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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ارتفاع ضحايا عقار رشيد المنهار بالبحيرة إلى 4 أشخاص و14 إصابة

صدى البلد

ارتفع ضحايا عقار مدينة رشيد المنهار إلى 4 أشخاص، وإصابة 14 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى رشيد لتلقى العلاج.

وكانت مدينة رشيد بالبحيرة قد شهدت اليوم انهيار منزل مكون من 8 طوابق بمنطقة الوسطانى بوسط المدينة مما أدى إلى وفة  4 أشخاص وإصابة 14 آخرين بكسور وجروح مختلفة.

وتم نقل المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام كما نقل المصابين إلى ذات المستشفى لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية وهم.محمد.س.ع 5 سنوات - رشيد - اشتباه ما بعد الارتجاج -و  سالى.ف.ع 30 سنة - رشيد - اضطراب بدرجة الوعى ومحمد.س.م 11سنة - رشيد كسر بالذراع الأيسر وسعيدة.ح.ح 67 سنة - رشيد - اشتباه ما بعد الارتجاج و شيماء.ع.ف 18سنة - رشيد - كدمات وسحجات بالجسم ومحمد.م.ر 16 سنة - رشيد - جروح متفرقة بالجسم و إبراهيم.م.ا 30 سنة - رشيد - اشتباه كسر بالقدم اليسرى و أحمد.م.س 16 سنة - رشيد - اشتباه كسر بالقدم اليسرى وعبد الرحمن.م.س 15 سنة - رشيد - اشتباه كسر بالقدم اليسرى

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى مكان الواقعة وتم فرض كردون أمنى حول العقار المنهار لمنع مرور المواطنين، كما تم فصل المرافق عن العقار المنهار والأماكن المجاورة تحسبا إلى حالات طارئة.

وجار تحرير المحضر اللازم تمهيدا لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة

ارتفاع ضحايا اصابة 14 اخرين العقار المنهار

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