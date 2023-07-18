النيابة تأمر بحبس صاحبة عقار رشيد المنهار

قررت نيابة رشيد الجزئية بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أحمد صالحز حبس صاحبة عقار رشيد المنهار، والذي راح ضحيته 4 أشخاص، وأصيب 13 آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها .

حبس صاحبة عقار رشيد المنهار 4 أيام على ذمة التحقيق

وكانت الأجهزة المعنية، قد أخطرت بسقوط مبنى مكون من 8 طوابق، في شارع الوسطاني بمركز رشيد، مما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين.

وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية، لانتشال أي ضحايا أو مصابين من أسفل الأنقاض، واتخاذ اللازم.

وجرى نقل الضحايا والمصابين، إلى مشرحة واستقبال مستشفى رشيد العام؛ لاتخاذ اللازم.

ومن جهتها، أعلنت محافظة البحيرة، عن إخلاء 7 عمارات مجاورة لعقار رشيد المنهار، لحين الانتهاء من رفع الأنقاض، واتخاذ التدابير اللازمة، مع تسكين أسر تلك العقارات بوحدات الإسكان الاجتماعي التابعة للوحدة المحلية لرشيد، بشكل مؤقت، وصرف مساعدات اجتماعية عاجلة للأسر المتضررة.

وأوضحت محافظة البحيرة، أن العقار مكون من 7 طوابق، منها 4 طوابق تم بناؤها قبل صدور القانون 119 لسنة 2008، و3 طوابق مخالفة (دون ترخيص) وصادر لها قرارات إزالة.