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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشال ثالث ضحايا انهيار عقار رشيد بالبحيرة من تحت الأنقاض

ضحايا حادث العقار
ضحايا حادث العقار بالبحيرة

انتشلت قوات الحماية المدنية منذ قليل، ثالث ضحايا انهيار عقار رشيد بالبحيرة من أسفل الأنقاض، كما تم إنقاذ 12 حالة أخرين أحياء.

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حالتا وفاة و13 مصابًا.. ارتفاع عدد ضحايا حادث انهيار عقار رشيد بالبحيرة

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مصرع شخصين وإصابة 9 .. ارتفاع عدد ضحايا عقار رشيد المنهار بالبحيرة

وقالت محافظة البحيرة، إن جهود الحماية المدنية في رفع أنقاض عقار رشيد المنهار، أسفرت عن إنقاذ 12 حالة أحياء من تحت الأنقاض،وتم نقلهم إلى مستشفى رشيد العام لتلقي العلاج اللازم، وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وأضاف بيان إعلامي صادر عن محافظة البحيرة، قبل قليل، أنه تم إخلاء 7 عقارات مجاورة للعقار المنهار لحين الانتهاء من رفع الأنقاض واتخاذ التدابير الاحترازية، وتسكين أسر تلك العقارات بوحدات الإسكان الاجتماعي التابعة للوحدة المحلية بشكل مؤقت، كما تم استدعاء طاقم التضامن الاجتماعي لإجراء بحوث اجتماعية عاجلة لصرف الإعانات اللازمة للأسر المتضررة.
إخلاء 7 عقارات مجاورة لعقار رشيد المنهار

وأوضح البيان، أن العقار مكون من 7 طوابق بينها 4 طوابق بنيت قبل صدور القانون 119 لينة 2008، وعدد 3 طوابق مخالفة دون ترخيص وصادر لها قرار إزالة، كما أنه في أثناء سقوط العقار تأثر العقار المجاور والمكون من 4 طوابق، وأصاب جزءا منه رغم أن حالته الانشائية جيدة، وليس له أي قرارات من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وارتفع عدد مصابي حادث انهيار عقار مكون من 8 طوابق بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، إلى 13 مصابًا بجروح وكدمات متفرقة في أنحاءالجسم، وحالتي وفاة، وتم نقل المصابين والجثتين إلى مستشفى رشيد العام. 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة رشيد، يفيد بانهيار عقار تحت الإنشاء مكون من 8 طوابق،ووجود مصابين ووفيات، وتم نقلهم إلى مستشفى رشيد العام، وتحرر المحضر بالواقعة.

البحيرة ارتفاع عدد ضحايا انهيار عقار مصابى حادث مركز شرطة رشيد محافظة البحيرة مصرع شخصين

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