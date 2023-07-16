مصرع شخصين وإصابة 9 .. ارتفاع عدد ضحايا عقار رشيد المنهار بالبحيرة

ارتفع عدد ضحايا حادث إنهيار عقار بمدينة رشيد ليسجل مصرع شخصين بينهم طفل رضيع وإصابة ٩ أشخاص وتم نقل الجثتين لمستشفى رشيد العام تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم و عمل الاسعافات الاوليه و الفحوصات الطبية .

وبالإنتقال و الفحص تبين مصرع "محمد.ر" ١٠ شهور و "أسعد.م" ٣٨ سنة جثة هامدة وإصابة كلا من : "محمد.س" ٥سنوات اشتباه ما بعد الارتجاج ، و "سالى.ف" ٣٠ سنة،اضطراب بدرجة الوعى و "محمد.س" ١١ سنة كسر بالزراع الايسر و "سعيده.ح" ٦٧ سنة رشيد اشتباه ما بعد الارتجاجو "شيماء.ع"١٨ سنة كدمات و سحجات بالجسم و"محمد.م"١٦ سنة جروح متفرقة بالجسم و "ابراهيم.م" ٣٠ سنةاشتباه كسر بالقدم اليسرى و"أحمد.م" ١٦ سنة اشتباه كسر بالقدم اليسرى و"عبدالرحمن.م" ١٥ سنةاشتباه كسر بالزراع الايمن.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية لمكان الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقارالمنهار،حفاظا على أرواح المارة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التيباشرت التحقيقات في الواقعة للوقوف على أسبابها وملابساتها