8 مصابين.. تواصل عمليات البحث عن المفقودين في إنهيار عقار رشيد.. شاهد

شهدت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة إنهيار عقار سكني تحت الإنشاء مكون من 8 طوابق بالشارع الوسطاني بمدينة رشيد ، مما نتج عنه إصابة 8 أشخاص هم : " محمد.س" ٥سنوات اشتباه ما بعد الارتجاج ، و "سالى.ف" ٣٠ سنة ،اضطراب بدرجة الوعى و "محمد.س" ١١ سنة كسر بالزراع الايسر و "سعيده.ح" ٦٧ سنة رشيد اشتباه ما بعد الارتجاج و "شيماء.ع"١٨ سنة كدمات و سحجات بالجسم و"محمد.م"١٦ سنة جروح متفرقة بالجسم و "ابراهيم.م" ٣٠ سنة اشتباه كسر بالقدم اليسرى و"أحمد.م" ١٦ سنة اشتباه كسر بالقدم اليسرى وتم نقلهم لمستشفى رشيد العام لتلقي العلاج اللازم و عمل الاسعافات الاوليه و الفحوصات الطبية .

‏انهيار عقار سكني في مدينة رشيد

‏انهيار عقار سكني في مدينة رشيد

‏انهيار عقار سكني في مدينة رشيد

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية لمكان الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار،حفاظا على أرواح المارة.

وجارٍ البحث عن أشخاص مفقودين تحت العقار المنهار، بمعرفة قوات الحماية المدنية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التيباشرت التحقيقات في الواقعة للوقوف على أسبابها وملابساتها.