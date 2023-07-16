انهيار عقار مكون من 8 طوابق بمدينة رشيد

شهدت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، قبل قليل، انهيار عقار سكني تحت الإنشاء مكون من 8 طوابق بالشارع الوسطاني، مما نتج عنه إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم لمستشفى رشيد العام لتلقي العلاج اللازم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية لمكان الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار، حفاظا على أرواح المارة.

وجارٍ البحث عن أشخاص مفقودين تحت العقار المنهار، بمعرفة قوات الحماية المدنية، وحرر محضر بالواقعةوأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة للوقوف على أسبابها وملابساتها.