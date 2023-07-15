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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

البحيرة .. العثور على جثة شاب مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر

العثور على جثة شاب
العثور على جثة شاب بالبحيرة

انتشل اليوم أهالي مدينة رشيد بمحافظة البحيرة جثمان شاب في العقد الثالث من عمره بعدما عثروا عليه في نهر النيل في رشيد، ونقلت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام وحرر محضر بالواقعة.

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غرق شاب في البحيرة 

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة رشيد يفيد غرق شاب في نهر النيل فرع رشيد بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم.

انتشال جثة شاب في البحيرة 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين غرق شاب مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر، وجرى انتشال الجثة من قبل الأهالى ونقلت إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام تحت تصرف النيابة العامة لحين التعرف على هويته، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

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