إزالة 546 حالة اشغال طريق مخالف بنطاق 4 مراكز بالبحيرة

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع جميع الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، في هذا الإطار حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بالتنسيق مع شرطة المرافق وأسفرت الحملات عن رفع 546 حالة اشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 320 حالة بدمنهور، 118 بايتاي البارود، 38 برشيد، 70 حالة بابوحمص،

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين والحفاظ على الانضباط بالشارع.