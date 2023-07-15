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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

مصرع 6 أشخاص فى حادث
مصرع 6 أشخاص فى حادث بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر اسكندرية الزراعي بنطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

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انقلاب سيارة في البحيرة 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو حمص يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم 3 أشقاء بجروح وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تحديد أسماء مصابي الحادث 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من " فيروز فرباطي حمادة، 61 سنة، كلثوم فرباطي حمادة، 55 سنة، رانيا حسين فاروق 39 سنة، رقية فرباطي حمادة، 20 سنة، علي فرجاني علي حميد، 49 سنة، ليلي ابراهيم محمد، 52 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

 

ونقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

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