بالتنسيق مع جامعة دمنهور .. تنفيذ قافلة سكانية شاملة بقرية العلامية بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بالديوان العام بالتنسيق مع جامعة دمنهور والوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات قافلة سكانية بقرية العلامية بمشاركة أساتذة متخصصون تم خلالها الكشف المجاني على 350 حالة بمختلف التخصصات مع توفير صيدلية لصرف الأدوية لجميع المرضى بالمجان من خلال أساتذة كلية الصيدلة، بجانب تقديم خدمة تحاليل فورية لمرضى السكر وقياس ضغط من خلال كلية التمريض.

كما شملت القافلة تقديم خدمات بيطرية مجانية "كشف، تجريع، وصرف أدوية"، لعدد 300 رأس ماشية ورش 100 من الأبقار مع توعية المواطنين بضرورة التطعيمات والتحصينات وذلك من خلال أساتذة كلية الطب البيطري.

وقامت كلية الزراعة بشرح أساليب الزراعه الحديثة للحصول علي أعلي وأجود أنواع المحاصيل وتم توزيع عدد من المبيدات علي المزارعين ، كما قامت كلية رياض الأطفال بعمل بعض الألعاب مع أطفال القرية وتوزيع الهدايا علي الأطفال.

كما تم توفير مبادرة حملة 100 يوم صحة بالقافلة و تم تقديم خدمات 5 مبادرات هى (دعم صحة المرأة المصرية - فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال- العناية بصحة الأم والجنين ).

ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل والوصول إليهم بالقرى، وكذلك المشاركة الإيجابية في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وإستمرار القوافل الشاملة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة لتقديم افضل الخدمات بالتزامن مع المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها ضمن مبادرة تطوير الريف المصرى.