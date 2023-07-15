عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتنسيق مع جامعة دمنهور .. تنفيذ قافلة سكانية شاملة بقرية العلامية بالبحيرة

تنفيذ قافلة سكانية
تنفيذ قافلة سكانية شاملة بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بالديوان العام بالتنسيق مع جامعة دمنهور والوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات قافلة سكانية بقرية العلامية بمشاركة أساتذة متخصصون تم خلالها الكشف المجاني على 350 حالة بمختلف التخصصات مع توفير صيدلية لصرف الأدوية لجميع المرضى بالمجان من خلال أساتذة كلية الصيدلة، بجانب تقديم خدمة تحاليل فورية لمرضى السكر وقياس ضغط من خلال كلية التمريض.

txt

صحة البحيرة: الكشف على 1507 مواطنين خلال قافلة طبية مجانية بالمحمودية

txt

البحيرة: ضبط 30000 قطعة منتجات كهربائية داخل مصنع بدون ترخيص

كما شملت القافلة تقديم خدمات بيطرية مجانية "كشف، تجريع، وصرف أدوية"، لعدد  300 رأس ماشية ورش 100 من الأبقار مع توعية المواطنين بضرورة التطعيمات والتحصينات وذلك من خلال أساتذة كلية الطب البيطري.

وقامت كلية الزراعة بشرح أساليب الزراعه الحديثة للحصول علي أعلي وأجود أنواع المحاصيل وتم توزيع عدد من المبيدات علي المزارعين ، كما قامت كلية رياض الأطفال بعمل بعض الألعاب مع أطفال القرية وتوزيع الهدايا علي الأطفال.

كما تم توفير مبادرة حملة 100 يوم صحة بالقافلة و تم تقديم خدمات 5 مبادرات هى (دعم صحة المرأة المصرية - فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال- العناية بصحة الأم والجنين ).

ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل والوصول إليهم بالقرى، وكذلك المشاركة الإيجابية في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وإستمرار القوافل الشاملة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة لتقديم افضل الخدمات بالتزامن مع المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها ضمن مبادرة تطوير الريف المصرى.

البحيرة المبادرة الرئاسية حياة كريمة قافلة طبية مجانية صحة البحيرة مصنع بدون ترخيص جامعة دمنهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد رباعية الأهلي.. مرتضى منصور يقف أمام المحكمة من جديد بسبب الخطيب

مهاجم برازيلي سوبر يقترب من الانضمام للأهلي| تفاصيل

مفاجأة .. الجزيرة الإماراتي يعلن رحيل بن شرقي

نجيب ساويرس يوجه رسالة إلي جوهرة هجوم الأهلي.. واللاعب يرد

هارب من السجن.. كواليس سقوط صاحب مشروع ابني بيتك بايدك بعد سرقة 2.5 مليار جنيه

بعد رباعية الأهلي.. تعليق مثير من طارق السيد نجم الزمالك

عناق وخناقة ونقل للمستشفى|7 مشاهد لافتة بقمة الأهلي والزمالك.. أكرم توفيق : خدنا الدوري وإمام

رحيله عن الزمالك خلال ساعات | صحيفة أجنبية تعلن مفاجأة بشأن أوسوريو

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات 2023.. توقعات قبول الكليات للشعبة الأدبية

سعر جديد لـ BYD موديل 2024 في مصر .. الحق اشتريها

كاميرا 200 ميجابكسل.. تسريب مواصفات هاتف فيفو X100 pro plus

أشرف بن شرقي على مشارف العودة للزمالك

القبض على المتهم بقتل طليقته في الإسماعيلية

الأمم المتحدة: عدم استئناف المساعدات الإنسانية لشمال غرب سوريا عبر باب الهوى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتجنب مشاكل القولون .. حسام موافى يحذر من تناول هذه الأطعمة

ثقافة السويس تناقش دور الشباب في التنمية والبناء|صور

فتحي عبد الوهاب: الذكاء الاصطناعي لن يؤثر على التمثيل والغناء

بسبب أعمال بناء..رسالة اعتذار مؤثرة من جار لجيرانه تثير إعجابا

فيديو

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

النقص فيك .. فيديو مفاجئ من زوجة حسن شاكوش

اتعرض عليا الغناء في فرح شعبي وعلاقته بالفتاة الكينية.. أبرز تصريحات محمد هنيدي

لم اكن مسلما شيعيا وحفظت القرآن .. جورج قرداحي يرد على حقيقة اعتناقه الإسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ