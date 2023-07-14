البحيرة: ضبط 30000 قطعة منتجات كهربائية داخل مصنع بدون ترخيص

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بحملات تموينية مكبرة على الأسواق أسفرت عن :-

في مدينة النوبارية تم ضبط مصنع مبيدات زراعية يدار بدون ترخيص ويقلد علامات تجارية كبرى وتم التحفظ على آلاف العبوات من المنتج النهائى ومستلزمات التصنيع والعبوات الفارعة والاستيكارات.

وفي مركز بدر تم ضبط 250 كيلو قمح مخلوط بعلف حيوانى و 30 علبة سجائر مجهولة المصدر ومحطة وقود قامت بتجميع 300 لتر سولار لإعادة البيع بالسوق السوداء.

وفي حملة مماثلة بمركز كوم حمادة تم ضبط مصنع يدار بدون ترخيص يقوم بإعاده تجميع قطع كهربائيه لإنتاج لمبات ليد وتم التحفظ علي 30000 قطعه كهربائية قيد التجميع وكميه كبيره من العبوات الفارغه وتم ضبط 300 لمبه منتج نهائي بالاضافة إلى تحرير 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجاريه مختلفة.

وتمكنت الحملات بمركز دمنهور من ضبط 200 عبوة مواد غذائية مختلفة الأنواع منتهيه الصلاحيه وكمية من السجائر مجهولة المصدر، كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى .

تم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية