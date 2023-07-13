رقص الأمهات أمام اللجان احتفالاً بانتهاء امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة

شهدت مدينة دمنهور فرحة كبيرة ورقص الأمهات أمام اللجان احتفالاً بانتهاء امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة حيث شهدت لجان الثانوية العامة اليوم إقبالا كبيرا من أولياء الأمور لاستقبال أبنائهم الطلاب والطالبات بالورد و البلاليين في اليوم الأخير عقب الانتهاء من الامتحان في أجواء من الفرحة و البهجة والسرور.

و رصدت « موقع صدي البلد » من أمام لجنة مدرسة بنى الجيشى بدمنهر مظاهر الفرح و السرور بالاحتفال بالانتهاء من امتحانات الثانوية العامة و عبر الطلاب والطالبات عن فرحتهم بالطبل و الرقص و الزغاريد و إطلاق الألعاب النارية و الثلج و ذلك بمشاركة أولياء الأمور.

أولياء الأمور فى إستقبال أبناءهم الطلاب والطالبات بالورد

أولياء الأمور فى إستقبال أبناءهم بالورد

مظاهر الاحتفال بالانتهاء من امتحانات الثانوية العامة

مظاهر الاحتفال بالانتهاء من امتحانات الثانوية العامة

مظاهر الاحتفال بالانتهاء من امتحانات الثانوية العامة

مظاهر الاحتفال بالانتهاء من امتحانات الثانوية العامة

مظاهر الاحتفال بالانتهاء من امتحانات الثانوية العامة

وفى نفس السياق أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن الامتحانات شهدت حالة من الهدوء والانتظام والالتزام بكافة توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وتنفيذ كافة القرارات الوزارية والضوابط المنظمة في هذا الشأن.

وأشاد وكيل الوزارة بروح التعاون والفريق الواحد تنسيقا واتساقا مع كافة الجهات المعنية للخروج بالامتحانات إلى بر الأمان حيث أدى الجميع واجبه على الوجه الأمثل بهدف خدمة أبنائنا الطلاب والحفاظ على حقوقهم وتوفير أقصى درجة من الراحة والهدوء اللازم لهم لأداء الامتحانات بسهولة ويسر بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية وتطبيق كافة الإجراءات المقررة أثناء دخول الطلاب وخلال الامتحانات.