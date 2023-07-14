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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة البحيرة: الكشف على 1507 مواطنين خلال قافلة طبية مجانية بالمحمودية

قافلة سكانية بالبحيرة
قافلة سكانية بالبحيرة

نظمت مديرية الصحة برئاسة هاني جميعة من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية مهنا بمركز المحمودية على مدار يومين وتم خلالها الكشف على 1507 مواطنين مجانا من خلال وجود 10 عيادات طبية  .

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وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى  التخصصات الباطنة 418 و الأطفال 378 و الجراحة 139 و النساء 85 و  تنظيم الأسرة 28 و العظام 193 و الأنف والأذن 114 و الجلديه 172 .

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

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