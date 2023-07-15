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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 25 حالة تعد بنطاق 5 مراكز في البحيرة

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.،مؤكدة على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وإسترداد حق الشعب.

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وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 5 مراكز ضمن المرحلة الثالثة من الموجه 21 عن تنفيذ 25 قرار إزالة على مساحة 645 متر مربع عبارة عن إزالة 12 حالة تعدي بمساحة 250 م2 بكفر الدوار و 3 حالات تعدي بمساحة 189 م2 بدمنهور.

بالإضافة إلى 7 حالات تعدي بمساحة 140 م 2 بكوم حمادة وحالتى تعدي بمساحة 36 م 2 بشبراخيت وحالة تعدي بمساحة 30 م2  برشيد.

وشددت نائب المحافظ على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتؤكد المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

 

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