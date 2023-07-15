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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب غرقاً داخل ترعة قرية المعركة بالبحيرة

غرق شاب في البحيرة
غرق شاب في البحيرة

لقى شخص مصرعه إثر غرقه داخل ترعة قرية المعركة بمركز بدر في محافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مركز بدر العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

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غرق شاب في البحيرة 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة بدر يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر غرقه بترعة قرية المعركة التابعة لدائرة شرطة المركز، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفي 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وانُتشلت الجثة وتبين أنها لشاب يدعى « عبد الرحمن محمد شوشة»، مقيم قرية المعركه بمركز بدر

تم نقل الجثمان إلى ثلاجة الي ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزى تحت تصرف النيابة العامة وجارى المتابعة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته

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