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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ البحيرة تشهد تسليم 50 دراجة هوائية لأسر الشهداء.. صور

ضمن المبادرة الرئاسية
ضمن المبادرة الرئاسية " دراجتك صحتك "

شهدت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة والسيد اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة ، صباح اليوم السبت الموافق 15 يوليو تسليم عدد 50 دراجة هوائية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية وذلك بنادى الألعاب بمديرية الشباب والرياضة بدمنهور، وبحضور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة و وليد بديوى رئيس مجلس إدارة النادى .

ضمن المبادرة الرئاسية " دراجتك صحتك " 
ضمن المبادرة الرئاسية " دراجتك صحتك " 
ضمن المبادرة الرئاسية " دراجتك صحتك " 
ضمن المبادرة الرئاسية " دراجتك صحتك " 
ضمن المبادرة الرئاسية " دراجتك صحتك " 

يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية " دراجتك صحتك " وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفاته بضرورة تقديم كافة انواع الدعم النفسي والمعنوي ورعاية أسر الشهداء وذويهم، من ابناء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بدمائهم الغالية فداء للوطن والدفاع عن أمنه واستقراره وحماية جبهته الداخلية.

وقدمت نائب المحافظ التهنئة لأسر الشهداء، مؤكده على حرص كافة أجهزة الدولة المصرية ومحافظة البحيرة على دعم ورعاية أسر الشهداء، تكريماً لهم وتقديراً لتضحياتهم من أجل الوطن والتى ساهمت فى أن تنعم مصرنا الغالية بالأمان والإستقرار ومزيد من التقدم والإزدهار .

واستمعت نائب المحافظ لمطالبهم واحتياجاتهم وأكدت على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم والتواصل المستمر معهم.

وأشادت الدكتورة نهال بلبع بالمبادرة الرئاسية " دراجتك..صحتك" والتى تهدف إلى رفع اللياقة البدنية والصحية للمواطنين وتغيير ثقافة الانتقال اليومى وتشجيعهم على استخدام وسائل الانتقال النشط مشيرة الى فوائدها الاقتصادية لتقليل استهلاك الوقود مما يساهم فى تقليل الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود والحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 .

من جانبه أشاد دكتور إبراهيم خضر بجهود وزارة الشباب والرياضة فى دعم و تنفيذ مبادرة" دراجتك صحتك " والتى تستهدف حث المواطنين على استخدام الدراجات ونشر تلك الثقافة لتشجيعهم على ممارسة الرياضة لما لها من أثر ايجابى على الصحة العامة للمواطنين.

البحيرة دراجة هوائية مبادرة دراجتك صحتك مديرية الشباب والرياضة نائب محافظ البحيرة وزارة الشباب والرياضة محافظة البحيرة مجلس إدارة النادي دراجتك صحتك المبادرة الرئاسية

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