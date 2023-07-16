ننشر الصور الأولى لانهيار عقار سكنى بمدينة رشيد في البحيرة

حصل موقع "صدي البلد " على الصور الأولى لإنهيار عقار سكني تحت الإنشاء مكون من 8 طوابق بالشارع الوسطاني بمدينة رشيد محافظة البحيرة ، مما نتج عنه إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم لمستشفى رشيد العام لتلقي العلاج اللازم.

إنهيار عقار سكنى بمدينة رشيد بالبحيرة

إنهيار عقار سكنى بمدينة رشيد بالبحيرة

إنهيار عقار سكنى بمدينة رشيد بالبحيرة

إنهيار عقار سكنى بمدينة رشيد بالبحيرة

إنهيار عقار سكنى بمدينة رشيد بالبحيرة

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية لمكان الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار،حفاظا على أرواح المارة.

وجارٍ البحث عن أشخاص مفقودين تحت العقار المنهار، بمعرفة قوات الحماية المدنية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التيباشرت التحقيقات في الواقعة للوقوف على أسبابها وملابساتها.