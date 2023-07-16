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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

حالتا وفاة و13 مصابًا.. ارتفاع عدد ضحايا حادث انهيار عقار رشيد بالبحيرة

إنهيار عقار رشيد
إنهيار عقار رشيد

ارتفاع عدد مصابي حادث إنهيار عقار مكون من 8 طوابق بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، إلى 13 مصابًا بجروح وكدمات متفرقة في أنحاءالجسم، وحالتي وفاة، وتم نقل المصابين والجثتين إلى مستشفى رشيد العام.

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مصرع شخصين وإصابة 9 .. ارتفاع عدد ضحايا عقار رشيد المنهار بالبحيرة

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8 مصابين.. تواصل عمليات البحث عن المفقودين في إنهيار عقار رشيد.. شاهد

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة رشيد، يفيد بانهيار عقار تحت الإنشاء مكون من 8 طوابق،ووجود مصابين ووفيات، وتم نقلهم إلى مستشفى رشيد العام، وتحرر المحضر بالواقعة.


وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا هم: محمد.س.ع، 5 سنوات، باشتباه ما بعد الارتجاج، سالي.ف.ع، 30 عاما، اضطراب بدرجةالوعي، محمد.س.م، 11 عاما، كسر بالزراع الأيسر، سعيدة.ح.ح، 67 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، شيماء.ع.ف، 18 عاما، كدماتوسحجات بالجسم، محمد.م.ر، 16 عاما، جروح متفرقة بالجسم، إبراهيم.م.ا، 30 عاما، اشتباه كسر بالقدم اليسرى، أحمد.م.س، 16 عاما، اشتباه كسر بالقدم اليسرى، عبد الرحمن.م.س، 15 عاما، اشتباه كسر بالزراع الأيمن، صبرة.خ.ع، 62 عاما، اشتباه كسربالحوض، منصور.خ.ع، 33 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، عاطف.م.ن، 42 عاما، جروح باليد، جابر.م.ع، 14 عاما، اشتباه كسر بالذراعالأيمن، وجميعهم مقيمون مدينة رشيد.

و تم نقل مصابين الحادث، إلى مستشفى رشيد العام وجارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين.

وتوفى: محمد.ر.م، 10 شهور، أسعد.م.س، 38 عاما، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام، تحت تصرف جهاتالتحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابها وملابساتها.

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