تقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات لـ318 مواطنا خلال القافلة السكانية الشاملة بالبحيرة

قامت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية بتنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية سمخراط وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها، تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 280 حالة مابين باطنة و أطفال وجلدية وتم صرف العلاج لجميع الحالات بالمجان بالإضافة إلى مشاركة السيارة المتنقلة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتقديم الخدمة الطبية لـ 38 حالة مابين كشف ومشورة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى مشاركة مبادرة رئيس الجمهورية "100 يوم صحة".

كما تم تقديم خدمات بيطرية حيث تم رش وتجريع لعدد 350 رأس ماشية ورش جماعى لعدد 300 غنم و10 من الدواب.

وخلال القافلة تم إلقاء محاضرة حول خطورة الزواج المبكر و تكريم مجموعة من الطلبة والطالبات المتفوقين والمتميزين وتقديم شهادات التقدير لهم وتم استكتاب 12 مواطنا من الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية وكذا توفير سلع غذائية مشاركة مجتمعية.

بالإضافة إلى توفير سيارة أسطوانات غاز بسعر المستودع وسيارة مواد تموينية بسعر الجملة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بنطاق القرية ونقلها للمكان المخصص لها.



ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.