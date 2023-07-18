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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة ..تحصين 73 ألفا و478 رأس ماشية ضمن فعاليات الحملة القومية للتحصين

بيطرى البحيرة
بيطرى البحيرة

تواصل مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة أشرف محي الدين فعاليات الحملة القومية الثانية لعام 2023 م لتحصين الماشية ضد مرضي الحمي القلاعية والوادي المتصدع ، والتى انطلقت السبت الموافق 15 يوليو.

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 حيث قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة برئاسة أشرف محي الدين أمس الاثنين الموافق 17 يوليو   بتحصين 25897  رأس ماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية، ليصبح إجمالي ما تم تحصينه منذ بدء الحملة وحتى الآن  73 ألف و478 رأس ماشية.

وأكدت الدكتورة  نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة في أية أمراض وبائية، كما وجهت مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة وتحقيق المستهدف منها.

هذا وتناشد المديرية جميع المزارعين والمربين وحائزي الثروة الحيوانية بربوع المحافظة بتقديم مواشيهم للجان وفرق التحصين المنتشرة بجميع الإدارات التابعة للمديرية .

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