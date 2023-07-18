دورة تدريبية لدعم الصحة النفسية للشباب المراهقين بالبحيرة

عقدت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، من خلال إدارة الصحة المدرسية ومكافحة الفيروسات الكبدية بالمديرية ، دورة تدريبية للتدريب على أساليب دعم الصحة النفسية للشباب و المراهقين، وذلك على مدار ثلاثة أيام ، وبالتنسيق مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان .

حيث تم تدريب 30 من أطباء و تمريض عيادات صديقه الشباب والمراهقين بالمحافظة، وقام بالتدريب استشاري وأخصائيي الطب النفسى من الإدارة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان

وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن التدريب يهدف لتعريف العاملين بالعيادات الصديقة للشباب والمراهقين بوحدات طب الأسرة التابعة للمديرية ، بأهم علامات الاضطرابات النفسية والسلوكية التى يعانى منها الشباب والأطفال ، مثل التوحد وفرط الحركة والاضطرابات الذهنية والتأخر العقلى والإدمان وغيرها، وذلك ليتم الإكتشاف المبكر لتلك الحالات سواء المترددين على وحدات صحة الأسرة أو بالمدارس ، و كيفية التعامل معها ، وتوعية أولياء الأمور والمدرسين ومقدمي الرعاية لهؤلاء الشباب بالأساليب والأسس العلمية والتربوية السليمة.

ومن الجدير بالذكر أنه يوجد فرق مدربه بخدمات الشباب والمراهقين بعدد 330 وحدة على مستوى المحافظة منهم 65 عيادة منفصلة وكلها تقدم خدمات توعية و مشورة للمراهقين فى الفئة العمرية من 10:24 سنة، بجانب الخدمات الصحية والعلاجية الأساسية المقدمة بتلك العيادات.