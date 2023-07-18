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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة .. إزالة 14حالة تعدى بنطاق 6 مراكز

إزالة التعديات بالبحيرة
إزالة التعديات بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.،مؤكدة على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وإسترداد حق الشعب.

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أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 6 مراكز ضمن المرحلة الثالثة من الموجه 21 عن تنفيذ 14 قرار إزالة على مساحة 1324 متر مربع عبارة عن إزالة حالتي تعدي بمساحة 440 م 2 بأبو حمص و 4 حالات تعدي بمساحة 432 م2 بشبراخيت

بالإضافة إلى 4 حالات تعدي بمساحة 390 م2 بإدكو وحالتى بمساحة 49 م 2 بكوم حماده و حالة تعدي بمساحة 10 م 2 بحوش عيسى وأخرى بمساحة 3 م2 بدمنهور.

وشددت نائب المحافظ على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتؤكد المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون لفرض هيبة الدولة.

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