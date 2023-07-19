أعلى سعر صرف للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى اليوم

واصلت أسعار الدولار الاستقرار أما الجني للشهر الرابع علي التوالي في البنوك العاملة في مصر.

ويقدم موقع صد البلد سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء 19 يوليو 2023 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى اليوم أما الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي نحو 30.90جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى ميد بنك والبنك الأهلي الكويتي نحو 30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك المركزي المصرى نحو 30.84جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .



أسعار الدولار في مصر اليوم



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك(الأهلى المتحد،التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري،الإسكندرية،فيصل الإسلامى،المصرف العربي الدولي،الامارات دبي الوطني،المصري للتنمية الصادرات،قطر الوطنيQNB ،المصرف المتحد،كريدى اجريكول ،قناة السويس،الكويت الوطني،المشرق،إتش أس بى سى HSBC،بلوم )نحو 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك الأهلى المصري و بنك مصر نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك التنمية الصناعية نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .



أعلى سعر شراء الدولار



ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكى اليوم مسجلا 30.95جنيه للشراء.

وتستهدف مصر لتعظيم عوائدها من مصادر العملة الصعبة وفي مقدمتها قناة السويس وقطاع السياحة، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة كما تسعى كذلك إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد إلى 65 %.

مصر الواجهة الاستثمارية الأولي في أفريقيا

وتصدرت مصر دولة القارة الأفريقية في استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2022 والثانية عربية بعد دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بحسب تقرير الأونكتاد للاستثمار العالمي خلال 2022.

وسجلت حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة الي مصر خلال 2022 نحو 11.4 مليار جنيه هو الرقم الأعلي منذ 2012.