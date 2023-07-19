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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

صدى البلد

صعدت أسعار الذهب بقوة خلال تعاملات الثلاثاء، بعد انخفاض الدولار الذي كان على وشك أن يصل إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عام.

وارتفع الذهب عالميا، حيث صعد سعر الذهب عالميا بشكل مفاجئ من 1955 دولارا للأوقية إلى 1983 دولارا. ثم هبطت أسعار الذهب  إلى مستوى الـ 1977 دولارا للأوقية .

وعن أسعار الذهب في مصر، لم تتأثر بتحركات أسعار الذهب عالميا اليوم بل حافظت أسعار الذهب في مصر، على استقرارها، حيث سجل سعر الذهب عيار 21، 2170 جنيها للجرام.

وحول الطلب على الذهب في السوق المحلي، فهناك  توازن بين العرض والطلب بعد مبادرة واردات الذهب بدون جمارك أو رسوم.
 

 

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الأربعاء  19-7-2023، ضمن نشرته الخدمية.

 

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,480 شراء 2,491 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,170 شراء 2,180 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,860 شراء 1,869 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,360 شراء 17,440 بدون مصنعية.

 

أسعار الذهب اليوم

 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,480 شراء 2,491
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,273 شراء 2,284
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,170 شراء 2,180
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,860 شراء 1,869
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,447 شراء 1,453
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,240 شراء 1,246
الاونصةبيع 77,128 شراء 77,483
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 17,360 شراء 17,440
الكيلوبيع 2,480,000 شراء 2,491,429

وعالميا ارتفع الطلب على عقود شراء الذهب للأسبوع المنتهي في 11 يوليو مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 240546 عقدا، وارتفع الطلب على عقود بيع الذهب مقارنة مع التقرير السابق بواقع 74792 عقدا.

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