سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

صعدت أسعار الذهب بقوة خلال تعاملات الثلاثاء، بعد انخفاض الدولار الذي كان على وشك أن يصل إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عام.

وارتفع الذهب عالميا، حيث صعد سعر الذهب عالميا بشكل مفاجئ من 1955 دولارا للأوقية إلى 1983 دولارا. ثم هبطت أسعار الذهب إلى مستوى الـ 1977 دولارا للأوقية .

وعن أسعار الذهب في مصر، لم تتأثر بتحركات أسعار الذهب عالميا اليوم بل حافظت أسعار الذهب في مصر، على استقرارها، حيث سجل سعر الذهب عيار 21، 2170 جنيها للجرام.

وحول الطلب على الذهب في السوق المحلي، فهناك توازن بين العرض والطلب بعد مبادرة واردات الذهب بدون جمارك أو رسوم.



سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الأربعاء 19-7-2023، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,480 شراء 2,491 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,170 شراء 2,180 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,860 شراء 1,869 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,360 شراء 17,440 بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,480 شراء 2,491 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,273 شراء 2,284 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,170 شراء 2,180 أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,860 شراء 1,869 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,447 شراء 1,453 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,240 شراء 1,246 الاونصة بيع 77,128 شراء 77,483 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,360 شراء 17,440 الكيلو بيع 2,480,000 شراء 2,491,429

وعالميا ارتفع الطلب على عقود شراء الذهب للأسبوع المنتهي في 11 يوليو مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 240546 عقدا، وارتفع الطلب على عقود بيع الذهب مقارنة مع التقرير السابق بواقع 74792 عقدا.