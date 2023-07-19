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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ناس تحت الأنقاض.. الأهالي يروون اللحظات الأولى من واقعة انهيار عقار الخليفة

صدى البلد

"الحقونا البيت انهار، الحقوا في ناس تحت الأنقاض"، تلك كانت بداية حديث أهالى منطقة الخليفة بالقاهرة وتحديدا  داخل العقار رقم 6 في حارة المدرسة من شارع المحجر بحي الخليفة.

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صدى البلد انتقل إلي مكان وقوع انهيار جزء من عقار الخليفة، حيث يروي الحاج سيد تفاصيل  اللحظات الأولي من انهيار  العقار: كانت عقارب الساعة تشير إلي  الرابعة وعشر دقائق من عصر يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو، سمعنا خلالها صوت ارتطام شديد في حارة المدرسة المتفرع من شارع المحجر،  هرعنا مسرعين الي مكان الصوت، وهنا فوجئنا بالأهالي تردد:" الحقونا البيت وقع وفي ناس تحت التراب، حد يبلغ الشرطة تيجي تنقذنا".

 

عقار الخليفة


على الفور أخرج أحد الأهالي هاتفه الجوال واتصل بغرفة الحماية المدنية التي حضرت فور اخطارها، بصحبة سيارات الإسعاف والقيادات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ورجال قسم شرطة الخليفة، وقاموا بانتشال جثة سيدة من تحت الانقاض، وتم نقل شخص آخر الي المستشفي لتلقي العلاج اللاز.

ومن جانبه قال أحد الجيران، أن السيدة التي توفيت تحت الأنقاض تبلغ من العمر 60 عاما، مؤكداً، أنها ماتت وهي بتصلي.


وكانت، تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، بلاغًا بانهيار جزئى داخل العقار رقم ٦ حارة المدرسة من شارع المحجر بحى الخليفة وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع العقار .

وتبين أن العقار مكون من أرضى و٣ طوابق حوائط حاملة وأسقف خشبية، وصادر له قرارات إزالة للدورين الثانى والثالث رفض السكان تنفيذها وتم عمل محاضر عدم تنفيذ ضد المخالفين ، وأسفر الانهيار عن مصابين اثنين وحالة وفاة .

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار الذى حدث به الانهيار الجزئى لبيان مدى تأثرها .

وشدد محافظ القاهرة على رئيس حى الخليفة بعمل الصلبات اللازمة للعقار لتأمين المارة والعقارات المجاورة وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات .

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