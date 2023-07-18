انهيار عقار 6 في الخليفة.. الحاج سيد: جارتي ماتت وهي بتصلي العصر

"الحقونا البيت انهار، الحقوا في ناس تحت الأنقاض"، تلك كانت بداية حديث أهالى منطقة الخليفة بالقاهرة وتحديدا داخل العقار رقم 6 في حارة المدرسة من شارع المحجر بحي الخليفة.

https://fb.watch/lSESiQWUF9/?mibextid=Nif5oz

صدى البلد انتقل إلى مكان وقوع انهيار جزء من عقار الخليفة، حيث يروي الحاج سيد تفاصيل اللحظات الأولي من انهيار العقار: كانت عقار الساعة تشير إلى الرابعة وعشر دقائق من عصر يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو، سمعنا خلالها صوت ارتطام شديد في حارة المدرسة المتفرع من شارع المحجر، هرعنا مسرعين الي مكان الصوت، وهنا فوجئنا بالأهالي تردد:" الحقونا البيت وقع وفي ناس تحت التراب، حد يبلغ الشرطة تيجي تنقذنا".

https://fb.watch/lSESiQWUF9/?mibextid=Nif5oz



على الفور أخرج أحد الأهالي هاتفه الجوال واتصل بغرفة الحماية المدنية التي حضرت فور إخطارها، بصحبة سيارات الإسعاف والقيادات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ورجال قسم شرطة الخليفة، وقاموا بانتشال جثة سيدة من تحت الانقاض، وتم نقل شخص آخر إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

انهيار عقار الخليفة

واكد الحاج سيد، أن السيدة التي توفيت تحت الأنقاض تبلغ من العمر 60 عاما، مؤكداً، أنها ماتت وهي بتصلي.

وكانت، تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، بلاغًا بانهيار جزئى داخل العقار رقم ٦ حارة المدرسة من شارع المحجر بحى الخليفة وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع العقار .

وتبين أن العقار مكون من أرضى و٣ طوابق حوائط حاملة وأسقف خشبية، وصادر له قرارات إزالة للدورين الثانى والثالث رفض السكان تنفيذها وتم عمل محاضر عدم تنفيذ ضد المخالفين ، وأسفر الانهيار عن مصابين اثنين وحالة وفاة .

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار الذى حدث به الانهيار الجزئى لبيان مدى تأثرها .

وشدد محافظ القاهرة على رئيس حى الخليفة بعمل الصلبات اللازمة للعقار لتأمين المارة والعقارات المجاورة وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات .

