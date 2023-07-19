مصرع 14 شخصًا وفقدان 20 آخرين في انزلاق أرضي بكولومبيا

أعلنت كولومبيا عن مصرع 14 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 6 آخرين جراء انزلاق أرضي في مقاطعة كوديناماركا بوسط كولومبيا.

وجرى الانزلاق في أعقاب الأمطار الغزيرة التي تسببت بفيضانات في بعض المناطق، ما أدى إلى إغلاق الطريق السريع الذي يربط بوجوتا بالسهول الشرقية للبلاد.

وقال حاكم المقاطعة نيكولاس جارسيا بوستوس على "تويتر"، يوم الثلاثاء، إنه تم العثور على 14 جثة، بينما تم إنقاذ 6 أشخاص، ونقلهم إلى المستشفيات.

ولا تزال أعمال البحث جارية والإغاثة مستمرة، حيث لا يزال نحو 20 شخصا في عداد المفقودين، حسب معلومات صحيفة "إل تييمبو" الكولومبية.

وحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، قدم الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو تعازيه للضحايا، وكتب على موقع “تويتر” أن الحادث "يوضح أن هناك حاجة ماسة" للمسؤولين المحليين لتخطيط المناطق الحضرية بشكل أكثر صرامة، وترك مساحة أكبر حول الممرات المائية.

وسيؤدي الانهيار الطيني إلى تعطيل التجارة بين شرق كولومبيا وبوجوتا، وهي طريق عبور رئيسي للحوم البقر والأرز وزيت النخيل.