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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يشهد الاحتفال بالعام الهجرى الجديد في مسجد أبي العباس المرسي

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية يشهد الاحتفال برأس السنة الهجرية

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الاحتفال المقام لاستقبال العام الهجرى الجديد ١٤٤٥ هجرية ، بمسجد سيدى أبي العباس المرسي، وذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف،  والشيخ هاشم سعد الفقى مدير عام الدعوة بالإسكندرية ولفيف من القيادات الشعبية.

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وهنأ محافظ الإسكندرية أهالي الإسكندرية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد؛ داعياً المولى عز وجل أن يعيدها علي الشعب المصرى بمزيد من الأمن والأمان والإستقرار على مصر الكنانة وشعبها العظيم، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقد هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري والأمة الإسلامية وجموع مؤسسات الدولة المصرية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445هـ. داعياً المولى عز وجل أن يعيدها علي الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، ومزيد من التقدم والرقي والاستقرار لمصرنا الحبيبة.

كما هنأ الشريف مواطني الإسكندرية بشكل خاص وجميع العاملين بالديوان العام للمحافظة والأحياء والمديريات والجهات التابعة وجميع الأجهزة والجهات التنفيذية بمناسبة العام الهجري الجديد.

 

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