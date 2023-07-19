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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. توقيع اتفاقية بين مكتبة الإسكندرية وجامعة المنصورة الجديدة لإنشاء سفارة المعرفة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

توقع مكتبة الإسكندرية اتفاقية تعاون مع جامعة المنصورة الجديدة لإنشاء سفارة معرفة جديدة تابعة لمكتبة الإسكندرية بجامعة المنصورة الجديدة، وذلك اليوم الأربعاء بالشراع الخامس بمبني المكتبة الرئيسي.
يوقع الاتفاقية كل من الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية والأستاذ الدكتور معوض الخولي؛ رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وذلك بحضور عدد من المثقفين والمسئولين والشخصيات العامة.

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ويُعد مشروع سفارات المعرفة أحد أهم وأبرز المشروعات التي تتبناها مكتبة الإسكندرية خلال السنوات الأخيرة، والذي يمثل مبادرة من المكتبة لنشر المعرفة والعلوم في ربوع مصر والعالم، حيث أوصي مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية برئاسة السيد رئيس الجمهورية في عام 2014 بالإسراع في إنشاء وتطوير سفارات المعرفة لمكتبة الإسكندرية في جميع الجامعات والمحافظات المصرية، وعليه فقد قررت إدارة المكتبة انشاء إدارة خاصة لسفارات المعرفة بقطاع التواصل الثقافي تكون مهمتها تنفيذ هذا المشروع الطموح، ليصبح عدد السفارات حتي الآن 26 سفارة بمختلف الجامعات والمحافظات المصرية، لتمثل امتداد للمكتبة بالمجتمع الثقافي والعلمي تقدم من خلالها معظم مواردها الثقافية والتكنولوجية والعلمية والمعرفية التي تشمل على عدد لانهائي من المصادر المعلوماتية المرئية والمسموعة والمتوفرة في صورة رقمية على خوادم المعلومات الموجودة في المكتبة، وقواعد بيانات دولية للأبحاث العلمية التطبيقية والنظرية والتي تشترك فيها مكتبة الإسكندرية، بالإضافة إلي القدرة الهائلة على الحسابات وتحليل البيانات من خلال جهاز السوبر كومبيوتر الذي يوجد في مكانين فقط داخل جمهورية مصر العربية، أحدهم في مكتبة الاسكندرية.
 

الاسكندرية أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية التواصل الثقافي الدكتور معوض الخولي العام الهجري الجديد

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