مصرع شخص انقلب به موتوسيكل في الطريق الإقليمي بالشرقية

لقي شخص مصرعه إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بالطريق الإقليمي أمام قرية بني صالح دائرة مركز بلبيس، وتم نقل الجثة إلى مستشفي بلبيس والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس باستقبال "محمود ع ا" 17 سنة مقيم منيا القمح "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مصرعه إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بالطريق الإقليمي امام قرية بني صالح دائرة مركز بلبيس وتم نقل الجثة الي مستشفي بلبيس والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.