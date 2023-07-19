كبير الدبلوماسيين الصينيين لـ كيسنجر: لا يمكن تطويق بكين واحتواءها

قال كبير مسؤولي العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني وانج يي، اليوم الأربعاء، إن تطويق الصين واحتواءها مستحيلان.

وأوضح وانج خلال لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر في بكين، التطور الذي يجري في الصين يتمتع بدينامية داخلية ومنطق تاريخي مطلق، لافتا إلى أن أي محاولة للتغير في الصين مستحيلة، وتطويق الصين واحتواؤها مستحيلان.

وفي المقابل، أشاد كبير الدبلوماسيين الصينيين بإسهامات كيسنجر التاريخية في كسر الجليد في العلاقات الصينية الأمريكية، قائلا إن سياسة بيكن تجاه واشنطن تحافظ على درجة عالية من الاستمرارية، وتتبع المبادئ التوجيهية الأساسية التي اقترحها الرئيس الصيني شي جين بينج، وهي الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين.

وأضاف وانج أن هذه المبادئ التي نصها الرئيس الصيني أساسية وطويلة الأجل، وهي أيضا الطريق الصحيح للصين والولايات المتحدة للتوافق مع بعضهما البعض.

وأشار إلى أن سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين تحتاج إلى حكمة دبلوماسية على طريقة كيسنجر وشجاعة سياسية على طريقة نيكسون، وذلك في إشارة إلى الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون، الذي أقام علاقات دبلوماسية مع الصين الشيوعية، بينما سافر كيسنجر عندما كان مستشار الأمن القومي الأمريكي حينها، سرا إلى بكين في يوليو 1971 في مهمة لتأسيس هذه العلاقات.

وفي وقت سابق خلال زيارته إلى بكين، قال كيسنجر إن الولايات المتحدة الأمريكية والصين لا يمكنهما التعامل مع بعضهما البعض كخصوم.