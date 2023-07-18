وزير الدفاع الصيني لـ هنري كيسنجر: ملتزمون ببناء علاقات مستقرة مع أمريكا

استقبل وزير الدفاع الصيني، لي شانجفو، المبعوث الأمريكي، هنري كيسنجر، في بكين اليوم الثلاثاء، ودعا إلى ممارسة حكمة استراتيجية في التعامل مع الولايات المتحدة.

ونقلت وزارة الدفاع الصينية عن لي قوله إن الصين ملتزمة ببناء علاقات صينية أمريكية مستقرة ومتوقعة وبناءة، وتأمل أن تعمل الولايات المتحدة معها لتعزيز التطور الصحي للعلاقات بين جيشي البلدين.

زيارات أمريكية

وجاءت تصريحات لي بعد زيارات أجراها مسؤولون أمريكيون كبار إلى الصين، بما في ذلك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزيرة المالية جانيت يلين، والتي تهدف إلى تهدئة التوترات بين القوتين العظمى.

حوار دفاعي متجمد

وتأتي المحادثات في ظل تجمد الحوار الدفاعي عالي المستوى بين الصين والولايات المتحدة وتصاعد التحشدات العسكرية في شرق آسيا.

وقال لي، “إن بعض الأشخاص من جانب الولايات المتحدة فشلوا في التحرك في نفس اتجاه الجانب الصيني، مما أدى إلى تذبذب علاقات الصين والولايات المتحدة على نقطة منخفضة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية”، بحسب بيان لوزارة الدفاع الصينية.

وأضاف، “لقد كنا دائمًا ملتزمين ببناء علاقات صينية أمريكية مستقرة ومتوقعة وبناءة، ونأمل أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين لتطبيق توافق رؤى رؤساء البلدين وتعزيز التطور الصحي والمستقر للعلاقة بين الجيشين”.

وقال كيسنجر: “يجب على الولايات المتحدة والصين القضاء على سوء الفهم والتعايش بسلام وتجنب المواجهة. حيث أثبت التاريخ والممارسة باستمرار أنه لا يمكن للولايات المتحدة أو الصين تحمل معاملة الأخرى على أنها خصم”.

من هو كيسنجر

كيسنجر، الذي يبلغ من العمر 100 عام، شغل منصب وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي في إدارتي الرئيس ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد. ولعب دورا دبلوماسيا رئيسيا في تطبيع العلاقات بين واشنطن وبكين في السبعينات من القرن الماضي وزار الصين والتقى مسؤولين صينيين بانتظام منذ مغادرته المنصب.