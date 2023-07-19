قافلة طبية بالعريش تنهي قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية

قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن القافلة الطبية التي تنظمها وزارة الصحة، بالتعاون مع كلية الطب جامعة السويس والمجلس المصري للقبائل المصرية والعربية ، انتهت من قوائم الإنتظار الخاصة بالعمليات الجراحية بمستسفى العريش العام في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار.

٣٢٠٠ مواطنا:

وتابع المحافظ: تمكنت القافلة من توقيع الكشف الطبي على نحو 3200 مواطنًا، واجراء عدد 218 عمليه جراحية في مستشفي العريش العام، من بينها أول عملية جراحية لتركيب مفصل سيراميك لمواطنة في شمال سيناء.

وأضاف شوشة، أن القافلة تقدم خدمات مبادرات الصحة العامة، تضم 15 عيادة متنقلة بمشاركة 27 طبيبا، من كلية طب جامعة السويس، وذلك لإجراء العمليات الجراحية، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، في تخصصات :

الجراحة العامة، وجراحة المسالك، والأنف والأذن، والرمد، والقلب والأوعية الدموية، وجراحة العظام، وجراحة الوجه والفكين، والأطفال إلى جانب التخدير.