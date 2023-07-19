كيف استطاعت مراهقة الهروب من الخاطفين بعد احتجازها 30 يوما بولاية تكساس

رغم احتجازها لمدة تجاوزت 30 يومًا في منزل بولاية تكساس، الولايات المتحدة على يد اثنين من الخاطفين إلا أن المراهقة استطاعت الهرب منهم وإبلاغ الشرطة.

وكانت الضحية فتاة تبلغ من العمر 18عام دعاها أحد الرجال إلى الذهاب، معه إلى منزله، وفور دخولها المنزل فوجئت بوجود سيدة أخرى من أصل أسباني، ودفعوها إلى غرفة وقيدوها بالسلاسل من الأيدي والساقين واحتجزوها لمدة 30 يوم أو أكثر وقاموا بتعذيبها والاعتداء عليها." وفقًا لموقع ديلي ستار.

كيف استطاعت مراهقة الهروب من الخاطفين بعد احتجازها لأكثر من 30 يوم!

خلو المنزل والهروب

خلال هذه الفترة، لم تعرف الضحية الليل من النهار إلى أن شعرت في يوم من الأيام بخلو المنزل من الخاطفين، وحينها حاولت مسرعة التخلص من القيود الخاصة بها إلى أن تمكنت من ذلك وهربت من المنزل إلى منزل أحد الجيران وهي تبدو عليها كدمات حول يديها وساقيها".

على الفور، أبلغت الضحية الشرطة التي جاءت لتحقق في الواقعة ثم تم القبض على المتهمين ونقل الضحية إلى المستشفى لتقديم الرعاية الصحية لها مع إجراء فحوصات الطب الشرعي.