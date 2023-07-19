عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كيف استطاعت مراهقة الهروب من الخاطفين بعد احتجازها 30 يوما بولاية تكساس

كيف استطاعت مراهقة
كيف استطاعت مراهقة الهروب من الخاطفين بعد احتجازها لأكثر من

رغم احتجازها لمدة تجاوزت 30 يومًا في منزل بولاية تكساس، الولايات المتحدة على يد اثنين من الخاطفين إلا أن المراهقة استطاعت الهرب منهم وإبلاغ الشرطة.

وكانت الضحية فتاة تبلغ من العمر 18عام  دعاها أحد الرجال إلى الذهاب، معه إلى منزله، وفور دخولها المنزل فوجئت بوجود سيدة أخرى من أصل أسباني، ودفعوها إلى غرفة وقيدوها بالسلاسل من الأيدي والساقين واحتجزوها لمدة 30 يوم أو أكثر وقاموا بتعذيبها والاعتداء عليها." وفقًا لموقع ديلي ستار.

كيف استطاعت مراهقة الهروب من الخاطفين بعد احتجازها لأكثر من 30 يوم!

خلو المنزل والهروب

خلال هذه الفترة، لم تعرف الضحية الليل من النهار إلى أن شعرت في يوم من الأيام بخلو المنزل من الخاطفين، وحينها حاولت مسرعة التخلص من القيود الخاصة بها إلى أن تمكنت من ذلك وهربت من المنزل إلى منزل أحد الجيران وهي تبدو عليها كدمات حول يديها وساقيها".

على الفور، أبلغت الضحية الشرطة التي جاءت لتحقق في الواقعة ثم تم القبض على المتهمين ونقل الضحية إلى المستشفى لتقديم الرعاية الصحية لها مع إجراء فحوصات الطب الشرعي.

اختطاف احتجاز ولاية تكساس تعذيب الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

محامي كهربا لـ إعلامي شهير: صدر ضدك حكم وتعويض بـ 2 مليون

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

بعد إمام عاشور.. الأهلي يكشف عن صفقة جديدة قيمتها مليون ونصف دولار

بعد تصريح صادم من زوجته .. رد فعل غير متوقع لـ حسن شاكوش

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

عقب انضمام إمام عاشور | كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

العيار الثقيل| تعليق مثير من خالد الغندور على انتقال إمام عاشور للأهلي

موضوعات متعلقة

بسبب 200 ألف جنيه إسترليني.. فريق مصارعة شهير يتعرض للنقد على eBay|فما القصة؟

رغم فوائدها الكثيرة.. ماذا سيحدث إذا شربت الماء أكثر من اللازم؟

بسبب كورونا..كيف تحول مراهق من واقف على أقدامه إلى الجلوس على كرسي متحرك؟

على خطى أفلام الرعب.. كاميرا منزل تلتقط صورًا لامرأة تحمل ساطور في منتصف الليل .. فما القصة؟

بقايا بيتزا تتسبب في إلقاء القبض على قاتل متسلسل بنيويورك.. ما القصة؟

السباجتي بولونيز.. قائمة الأكلات المفضلة على مائدة العائلة المالكة البريطانية

"مولودة التيك توك" تخرج للحياة على أرضية حمام منزلها بكاليفورنيا.. فما القصة؟؟

بسبب تغير المناخ.. لن تصدق كيف تبدو الأهرامات والمعالم السياحية الأشهر حول العالم عام 2050

ترشيحاتنا

صراخ ورعب.. حكاية أسماك القرش الزرقاء بشاطئ هذه الدولة

بسبب أندية القمة والمنتخب| المؤجلات تعرقل انطلاقة دوري الموسم الجديد.. والرابطة في ورطة

تحت 200 ألف جنيه.. سيارات دفع رباعي للبيع| صور

ارتفاع كبير في أسعار القمح بعد تهديد روسي

الإنذار الأحمر.. تحذيرات بالغة من ارتفاع درجات الحرارة في العالم|شاهد

بعد 500 يوم .. سمير فرج : الحرب الروسية الأوكرانية تزداد تعقيدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى للمواطنين | التموين تصدر قرارًا .. وسعر السكر يتراجع ..إيه الحكاية

تصرف صادم من طلاب بريطانيين ضد زميلتهم يثير غضبا.. فيديو

سنغافورة الأولى 2023..تعرف على أقوي 10 جوازات سفر وأسوأ 3 حول العالم

بخسارة وزن ملحوظة.. هنا شيحة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

فيديو

تحدث عن مرضه وعلاقته بالمشاهدين.. ماذا قال الإبراشي قبل وفاته؟ فيديو جراف

درجة الحرارة 45.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس

القادم أسوأ.. مخاوف من مجاعة عالمية بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب «فيديوجراف»

فرحان هو وعيلته.. أول رد فعل من إمام عاشور بعد انتقاله للأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ