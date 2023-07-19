عملية مشتركة لـ المغرب و إسبانيا للقبض على أشخاص من داعش

أفادت وسائل إعلام مغربية، اليوم الأربعاء ، بأن سلطات البلاد الأمنية بالتنسيق مع نظيرتها الإسبانية، تمكنت من إلقاء القبض على عنصرين من "داعش" يعملان بالتزامن فى عمليات تخريبية بالبلدين.



وبحسب بيان صادر عن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فقد أسفرت عملية أمنية مشتركة، عن توقيف عنصر من طرف القوة الخاصة للأمن المغربي، بالتزامن مع إلقاء القبض على شريكه بمدينة أخري من طرف الحرس المدني الإسباني.

ولفت البيان إلى أن العملية تأتي في سياق الجهود المتواصلة لتحييد مخاطر التهديدات الإرهابية، ودرء المشاريع المتطرفة التي تحدق بأمن واستقرار المملكتين المغربية والإسبانية.

وأضاف البيان أن التنسيق الأمني بين الجهازين أظهر أن المشتبه فيهما كانا على صلة بعناصر تابعة لتنظيم "داعش".