عايز تفتح مشروع ومش عارف اشتراطات الحماية المدنية ..مساعد الوزير يجيب

إذا كنت تريد فتح مشروع؛ سواء كان مصنعا أو شركة، ولا تعرف ما هي اشتراطات الحماية المدنية ووسائل الأمان لتأمين مشروعك ضد الحرائق أو الحوادث.

يقدم موقع صدى البلد إليك معلومات مهمة تفيدك في الحفاظ على أموالك ومشروعك ضد أي حوادث طارئة.

في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، صرح اللواء ممدوح عبد القادر مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية السابق بعدد من النقاط المهمة لاستيفاء أوراقك، ويكشف لك كيفية تأمين مشروعك ضد الحرائق و طبقا لاشتراطات الحماية المدنية من خلال السطور التالية :

تعرف على اشتراطات الحماية المدنية للمصانع والبنوك والشركات الكبرى ؟

صرح اللواء ممدوح عبد القادر مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية السابق بأن هناك العديد من الإجراءات تبدأ بتقديم الرسومات الهندسية للنشاط إلى الحماية المدنية التابعة لكل محافظة لوضع الاشتراطات المطلوبة وفقا للقانون والكود المصري لمكافحة الحريق وذلك قبل البناء.

وأضاف عبدالقادر أن بعد البناء وتنفيذ الاشتراطات يتم تقديم خطاب من الحي التابع له النشاط موجهة الي الحماية المدنية لاستخراج التصريح اللازم.

بعدها يتم تشكيل لجنة من الحماية المدنية للتأكد من تطابق الاشتراطات المطلوبة لتأمين النشاط.

ويتم تقييم الاشتراطات وفقا لمساحة وطبيعة المنشأة وهي وسائل إنذار مبكر مسموعة ومرئية بحساسات للحرارة والدخان.

ووسائل إطفاء اتوماتيك ( ماء رغوي غازات) وخزانات وطلمبات لتوصيل مادة الإطفاء عن طريق مواسير و مخرج لاستخدامها.

هل هناك مستندات مطلوبة من البنوك والمصالح الحكومية لتقديمها للحماية المدنية ؟

قال اللواء عبدالقادر أنه بالنسبة للأماكن التي تحتوي علي أوراق ومستندات فيكون الإطفاء عن طريق غازات مخمدة مثل ثاني أكسيد الكربون او اف توهاندرد.

المستندات المطلوبة هي خطاب من الحي التابع له النشاط او من جهاز المدينة للمدن الجديدة و مشروع حريق يقدم من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين.

وتقوم لجنة من الحماية المدنية لمعاينة النشاط وتقديم تقرير معتمد موضح فيه استيفاء أو عدم استيفاء النشاط باشتراطات الوقاية من أخطار الحريق وفقا للقوانين و الكود المصري لمكافحة الحريق ويقدم لصاحب النشاط.