قبل إعادة تعبئتها.. مصادرة 3600 كيلو توابل منتهية الصلاحية داخل مخزن بطنطا

تمكنت مديرية التموين بالغربية من مصادرة 3600 كيلو توابل منتهية الصلاحية داخل مخزن بطنطا قبل إعادة تعبئتها ووضع استيكرات بتواريخ صلاحية جديدة عليها، وطرحها للبيع فى الأسواق.

قاد المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية بطنطا لمتابعة الأسواق وإحكام السيطرة التموينية، ضمت ياسر مراد مدير إدارة تموين طنطا، ومحمد الشيخ مدير الرقابة التموينية بطنطا، وتم خلالها ضبط 3600 كيلو توابل روزمارى وزنجبيل وفلفل أسمر منتهية الصلاحية فى سبتمبر 2022، وفبراير ويونيو 2023 داخل مخزن لإعادة تعبئتها مره أخرى ووضع استيكرات بتواريخ جديدة لطرحها بالأسواق.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط وإخطار النيابة لتجرى شئونها.

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