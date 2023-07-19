عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل إعادة تعبئتها.. مصادرة 3600 كيلو توابل منتهية الصلاحية داخل مخزن بطنطا

حملة تموينية بالغربية
حملة تموينية بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية من مصادرة 3600 كيلو توابل منتهية الصلاحية داخل مخزن بطنطا قبل إعادة تعبئتها ووضع استيكرات بتواريخ صلاحية جديدة عليها، وطرحها للبيع فى الأسواق.

رئيس جامعة طنطا: إعلان القائمة النهائية للمتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية التمريض

قاد المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية بطنطا لمتابعة الأسواق وإحكام السيطرة التموينية، ضمت ياسر مراد مدير إدارة تموين طنطا، ومحمد الشيخ مدير الرقابة التموينية بطنطا، وتم خلالها ضبط 3600  كيلو توابل روزمارى وزنجبيل وفلفل أسمر منتهية الصلاحية فى سبتمبر 2022، وفبراير ويونيو 2023 داخل مخزن لإعادة تعبئتها مره أخرى ووضع استيكرات بتواريخ جديدة لطرحها بالأسواق.

txt

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط وإخطار النيابة لتجرى شئونها.

IMG-20230719-WA0031
IMG-20230719-WA0031
IMG-20230719-WA0029
IMG-20230719-WA0029
IMG-20230719-WA0028
IMG-20230719-WA0028
IMG-20230719-WA0030
IMG-20230719-WA0030
IMG-20230719-WA0027
IMG-20230719-WA0027
600 كيلو التمويني تحرير محضر بالأسواق حملة تموينية طرحها بالأسواق متابعة الأسواق مصادر مديرية التموين بالغربية مديرية التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

محامي كهربا لـ إعلامي شهير: صدر ضدك حكم وتعويض بـ 2 مليون

بعد إمام عاشور.. الأهلي يكشف عن صفقة جديدة قيمتها مليون ونصف دولار

بعد تصريح صادم من زوجته .. رد فعل غير متوقع لـ حسن شاكوش

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

عقب انضمام إمام عاشور | كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

العيار الثقيل| تعليق مثير من خالد الغندور على انتقال إمام عاشور للأهلي

موضوعات متعلقة

وفد التنسيقية يلتقى محافظ الغربية.. ويشارك في ندوة حول "التماسك الأسري"

ترشيحاتنا

صراخ ورعب.. حكاية أسماك القرش الزرقاء بشاطئ هذه الدولة

بسبب أندية القمة والمنتخب| المؤجلات تعرقل انطلاقة دوري الموسم الجديد.. والرابطة في ورطة

تحت 200 ألف جنيه.. سيارات دفع رباعي للبيع| صور

ارتفاع كبير في أسعار القمح بعد تهديد روسي

الإنذار الأحمر.. تحذيرات بالغة من ارتفاع درجات الحرارة في العالم|شاهد

بعد 500 يوم .. سمير فرج : الحرب الروسية الأوكرانية تزداد تعقيدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى للمواطنين | التموين تصدر قرارًا .. وسعر السكر يتراجع ..إيه الحكاية

تصرف صادم من طلاب بريطانيين ضد زميلتهم يثير غضبا.. فيديو

سنغافورة الأولى 2023..تعرف على أقوي 10 جوازات سفر وأسوأ 3 حول العالم

بخسارة وزن ملحوظة.. هنا شيحة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

فيديو

تحدث عن مرضه وعلاقته بالمشاهدين.. ماذا قال الإبراشي قبل وفاته؟ فيديو جراف

درجة الحرارة 45.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس

القادم أسوأ.. مخاوف من مجاعة عالمية بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب «فيديوجراف»

فرحان هو وعيلته.. أول رد فعل من إمام عاشور بعد انتقاله للأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ